الكعبي يؤكد دعم الأجهزة الأمنية وزيادة تخصيصاتها في موازنة 2021

2021/01/19 | 17:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، على ضرورة دعم جميع مفاصل الاجهزة الأمنية سيما وان البلد لا يزال يخوض حربا ضد الزمر الارهابية والخلايا التكفيرية النائمة ، منوهآ ان المعركة اليوم معلوماتية وتكنولوجية مما يستدعي زيادة التخصيصات المالية للاجهزة الامنية الاستخبارية على وجه الخصوص من خلال اجراء المناقلات اللازمة .

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021 اجتماعا جديدا للجنة المالية النيابية بحضور رئيسها وكامل اعضائها ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021 بحضور وكيل جهاز الامن الوطني السيد فالح العيساوي ، ومستشارية الأمن القومي وعدد من السادة المدراء العامون في الجهاز والمستشارية .

وقال الكعبي : ان مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية تقوم بمهام كبيرة واستثنائية لحماية امن واستقرار البلاد ويجب وضع الخطوات الجدية لدعمها وتطويرها ، مشيرا الى أهمية استثناء هذه الاجهزة في موازنة العام ٢٠٢١ لدعم جهودها في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ، فضلا عن تعزيز دورها في رسم السياسة الاستراتيجية العامة لامن البلاد .

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