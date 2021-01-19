الكهرباء تكشف عن استهدافات كبيرة وممنهجة لمحطات وأبراج نقل الطاقة

2021/01/19 | 18:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن استهدافات كبيرة وممنهجة لأبراج وخطوط نقل الطاقة ومحطات تحويلية في في ديالى وكركوك وجرف الصخر والقائم.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “استهدافات كبيرة وممنهجة تطال ابراج وخطوط نقل الطاقة والمحطات التحويلية في ديالى، وكركوك، وجرف الصخر، والقائم”.وأوضح البيان، انه …

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