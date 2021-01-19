ألماس فاضل: نعمل وفق نهج مام جلال في حل المشاكل السياسية

2021/01/19 | 18:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، ان الكتلة بادرت بمطالبة حكومة اقليم كوردستان بتنفيذ الاتفاقية بينها وبين الحكومة الاتحادية بخصوص الملفات النفطية، مشيرة الى انها طالبت الحكومة الاتحادية بارسال رواتب الشهر الاول لموظفي الاقليم.

وقالت النائب ألماس فاضل عضو كتلة الاتحاد الوطني في تصريح خاص لـ PUKmedia، بادرت بمطالبة حكومة اقليم كوردستان كحسن نية بتنفيذ الاتفاقية بينها وبين الحكومة الاتحادية بخصوص الملف النفطي.

وأضافت: ان الكتلة طالبت الحكومة الاتحادية، ايضا، برفع المظالم عن شعب كوردستان المتضرر من الناحية الاقتصادية، مؤكدة على التزام اقليم كوردستان بتسليم النفط وفق ما جاء في مسودة مشروع قانون الموازنة.

ودعت فاضل، الطرفين بشكل رسمي بالالتزام بما اتفقوا عليه لتسهيل عملية التصويت على الموازنة، مشيرة الى ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، تسير دائما على نهج فقيد الأمة الرئيس مام جلال في حل المشاكل السياسية على الساحة العراقية.

وتابعت، "نحن نؤمن بان حل هذه المشاكل لابد ان يكون عن طريق الحوار"، لافتة الى ان الشعب يجب ان لايدفع ثمن المشاكل السياسية سواء في البصرة او النجف الاشرف او في اقليم كوردستان، ولايمكن تجويع الشعب الكوردستاني.

وأملت عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني، ان تكون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وفق طموح المواطنين سواء في البصرة او السماوة او بغداد وجميع المحافظات العراقية، مؤكدة ان الكتلة طالبت الحكومة الاتحادية بارسال رواتب الشهر الاول لموظفي اقليم كوردستان.

PUKmedia هاميار علي

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