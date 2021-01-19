بيان من القضاء يوضح تفاصيل الحكم الصادر بحق رئيس هيأة التقاعد السابق

2021/01/19 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤقت ضد رئيس هيأة التقاعد السابق أحمد الساعدي.





وقال إعلام القضاء في بيان، إنه "أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 1 /2021 حكماً بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات بحق رئيس هيأة التقاعد السابق أحمد عبد الجليل الساعدي، عن اخذه مبالغ رشوة فيما يخص عقد التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين".





وأضاف، "كما قررت المحكمة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة استنادا للقرار 160 لسنة 1983".

وفي وقت سابق اليوم، صدر حكم قضائي، ضد رئيس هيأة التقاعد الوطنية السابق أحمد عبد الجليل الساعدي بالحبس 6 سنوات عن جريمة رشوة في عقد التأمين حسب القرار 160 لسنة 1983.

وقررت لجنة الأمر الديواني، (29) حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس هيأة التقاعد السابق أحمد عبدالجليل الساعدي، وشقيقه وزوجاتهم وأولادهم.وفي 17 أيلول 2020، اعتقلت قوة عسكرية خاصة، مدير هيأة التقاعد السابق أحمد الساعدي.

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