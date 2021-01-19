الدولار يتراجع أمام الدينار في بغداد وغالبية المحافظات - أخر تحديث بالأرقام لسعر الصرف

2021/01/19 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي ، مساء الثلاثاء 19-1-2021، في بغداد وأغلب المحافظات بعد قفزة بدأت منذ 48 ساعة جعلت سعر الصرف يتجاوز الـ 1450 لأول مرة بعد 3 أسابيع من مراوحته تحت هذا المستوى.

وجاء الأسعار مع الإغلاق على النحو التالي:بغداد/بورصة الكفاحبيع للمواطنين 145.650شراء 144.750صيرفات الكرادة والحارثيةبيع 1460شراء 1450ديالى / سعر السوقبيع 146.500شراء 1450أربيل / بورصةبيع 146.750شراء 144.500السليمانية / بورصةبيع 146.750شراء 1430النجف / بورصةبيع 145.500ذي قار/ سوق الجملةبيع 145.500البصرة / بورصةبيع 145.600صيرفات مدن الجنوببيع 1470شراء 1440

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