رئيس جهاز الامن الوطني: ما تكلفنا به كجهاز هو امن المواطن ومحاربة الفساد

2021/01/19 | 18:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال رئيس جهاز الامن الوطني عبدالغني الأسدي، ان ما تكلفنا به كجهاز هو امن المواطن ومحاربة الفساد .وقال الاسدي خلال كلمته امام مدراء مديريات امن بغداد والمحافظات:" لدينا تقييم لمن كلفنا بمهام خلال 3 اشهر ".ووجه الاسدي خطابه لمدراء مديريات امن بغداد والمحافظات، قائلا:" لا تدعو عملكم يخضع للصدفة انما وفق خطط مدروسة وبرمجة للوقت ووضع لبنات العمل اليومي"./انتهى7

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