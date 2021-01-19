الكعبي يترأس اجتماعا جديدا للمالية النيابية ويؤكد على دعم الاجهزة الامنية وزيادة تخصيصاتها

2021/01/19 | 18:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، على ضرورة دعم جميع مفاصل الاجهزة الأمنية سيما وان البلد لا يزال يخوض حربا ضد الزمر الارهابية والخلايا التكفيرية النائمة ، منوهآ ان المعركة اليوم معلوماتية وتكنولوجية مما يستدعي زيادة التخصيصات المالية للاجهزة الامنية الاستخبارية على وجه الخصوص من خلال اجراء المناقلات اللازمة .وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان:" ان الكعبي ترأس اليوم اجتماعا جديدا للجنة المالية النيابية بحضور رئيسها وكامل اعضائها ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021 بحضور وكيل جهاز الامن الوطني فالح العيساوي ، ومستشارية الأمن القومي وعدد من المدراء العامين في الجهاز والمستشارية ".وقال الكعبي:" ان مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية تقوم بمهام كبيرة واستثنائية لحماية امن واستقرار البلاد ويجب وضع الخطوات الجدية لدعمها وتطويرها ، مشيرا الى أهمية استثناء هذه الاجهزة في موازنة العام ٢٠٢١ لدعم جهودها في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن تعزيز دورها في رسم السياسة الاستراتيجية العامة لامن البلاد"./انتهى7

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