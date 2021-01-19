2021/01/19 | 18:04 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كورونا.. 4 وفيات و100 إصابة جديدة في كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/19 | 18:04.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. 4 وفيات و100 إصابة جديدة في كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. 4 وفيات و100 إصابة جديدة في كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. 4 وفيات و100 إصابة جديدة في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).