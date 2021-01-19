الكعبي يدعو الى استثناء الاجهزة الامنية في موازنة العام ٢٠٢١

2021/01/19 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، أهمية استثناء الاجهزة الامنية في موازنة العام ٢٠٢١ لدعم جهودها في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.

واشار الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا جديدا للجنة المالية النيابية بحضور رئيسها وكامل اعضائها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021 بحضور وكيل جهاز الامن الوطني فالح العيساوي، ومستشارية الأمن القومي وعدد من المدراء العامون في الجهاز والمستشارية الى ضرورة دعم جميع مفاصل الاجهزة الأمنية سيما وان البلد لا يزال يخوض حربا ضد الزمر الارهابية والخلايا التكفيرية النائمة”، منوهآ ان “المعركة اليوم معلوماتية وتكنولوجية مما يستدعي زيادة التخصيصات المالية للاجهزة الامنية الاستخبارية على وجه الخصوص من خلال اجراء المناقلات اللازمة”.

واضاف الكعبي ان “مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية تقوم بمهام كبيرة واستثنائية لحماية امن واستقرار البلاد ويجب وضع الخطوات الجدية لدعمها وتطويرها”، مشيرا الى “أهمية استثناء هذه الاجهزة في موازنة العام ٢٠٢١ لدعم جهودها في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ، فضلا عن تعزيز دورها في رسم السياسة الاستراتيجية العامة لامن البلاد”.

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