قيادة حرس حدود تضبط مواد ممنوعة في ام قصر

2021/01/19 | 18:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، ضبط قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة مواد ممنوعة في ام قصر.

وقالت الخلية في بيان صحفي، ان “مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، تمكنت من ضبط حاوية حجم (40) قدما تحتوي على ماده التبغ (معسل) تالف وغير صالح للاستهلاك البشري ممنوع من الاستيراد”.

واضافت انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

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