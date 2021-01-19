“داو جونز” يرتفع 240 نقطة بالمستهل مع إعلان نتائج أعمال

2021/01/19 | 18:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد “داو جونز” 240 نقطة، مع إعلان نتائج أعمال للبنوك.

وكشف بنك “جولدمان ساكس” عن ارتفاع أرباحه بأكثر من الضعف خلال الربع الأخير من 2020، في حين تراجعت أرباح “بنك أوف أمريكا” خلال نفس الفترة، لكنها تجاوزت التوقعات.

ومن المقرر أن تلقي “جانيت يلين” رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة خطاباً أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في وقت لاحق من اليوم، قبل التصديق على توليها منصب وزير الخزانة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تدعو يلين إلى المزيد من التحفيز المالي لمساعدة الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 239.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 31054.2 نقطة.

كما زاد “ستاندرد آند بورز” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 3797.5 نقطة، فيما صعد “ناسداك” التكنولوجي بنحو 1.1 بالمائة إلى 13140.2 نقطة.

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