2021/01/19 | 18:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش يعلن قائمة منتخبنا الوطني لودية الكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتانيتش يعلن قائمة منتخبنا الوطني لودية الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).