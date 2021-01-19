القضاء يوضح تفاصيل الحكم الصادر بحق رئيس هيئة التقاعد السابق

2021/01/19 | 18:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد

المركزية، الثلاثاء، حكماً بالسجن

المؤقت ضد رئيس هيئة التقاعد السابق

أحمد الساعدي.

وقال إعلام القضاء في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "أصدرت محكمة جنايات

مكافحة ا

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