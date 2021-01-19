حصيلة الشفاء من كورونا تستمر بالانتعاش في إقليم كردستان

2021/01/19 | 18:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء، 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما يستمر مؤشر الشفاء بالانتعاش الملحوظ إثر إعلان تسجيل 961 حالة شفاء جديدة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 كانون الثاني 2021)، إنه "تم تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على: أربيل 14، السليمانية 42، دهوك 42، حلبجة حالة واحدة، ومثلها في كرميان".

وأضافت أنه "تم تسجيل 961 حالة شفاء جديدة من الفيروس، موزعة كالتالي: 331 في أربيل، و177 في السليمانية، و377 في دهوك، و34 في كرميان، و42 في رابرين".

وتابعت أنه "تم تسجيل أربع حالات وفاة موزعة كالتالي: واحدة في أربيل، و2 في دهوك، وواحدة في كرميان".

وبينا أن "مجموع المصابين الكلي بالفيروس منذ بدء انتشاره في اقليم كردستان أصبح 105271 حالة إصابة، تعافوا منهم 88709، في حين توفي جراء الجائحة 3445 شخصاً"؟.

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