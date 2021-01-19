طهران تدين رجل أعمال إيرانيا-أميركيا بتهمة

2021/01/19 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت السلطات الإيرانية رجل أعمال إيرانيا-أميركيا بتهمة "التجسس"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، في تحرك يأتي قبيل انتهاء ولاية الرئيس، دونالد ترامب، التي شهدت توترات قوية وطبعتها سياسة "الضغوط القصوى" على طهران.

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