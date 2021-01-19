2021/01/19 | 18:26 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلّمت القنصلية الاميركية في أربيل، الثلاثاء، مجموعة من الإمدادات الطبية إلى وزارة الصحة في إقليم كردستان.

وقالت السفارة الأميركية في بيان تلقته 7sky، إنه “سَلّم القنصل العام الأميركي روب وولر، مجموعة من الإمدادات الطبية المقَدمة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى وزير صحة إقليم كردستان العراق سامان برزنجي، لعلاج مرضى كورونا، وكذلك لحماية العاملين في القطاع الصحي في الإقليم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تقدم إمدادات طبية لمواجهة ’الجائحة’ إلى حكومة إقليم كردستان 7 SKY TV.

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