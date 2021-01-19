بالتفاصيل.. كشف ملابسات جريمة قتل خلال نصف ساعة في البصرة

2021/01/19 | 18:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ورود إخبار الى مركز شرطة سفوان في مديرية شرطة محافظة البصرة بوجود شخص تعرض الى إصابة بليغه قرب اعدادية ذو النورين، مما أدى إلى وفاته، على الفور تم تشكيل فريق عمل بأمرة ضابط مركز شرطة سفوان، وفصيل طوارئ قسم شرطة الزبير، ومفارز من فوج الطوارئ السادس، وبعد التحري وجمع المعلومات تم التعرف على الجاني وخلال نصف ساعة تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه،

وبعد التحقيق معه اعترف صراحة بجريمة القتل عن طريق طعنه بآلة حادة على مستوى الصدر مخلفا إصابة بليغة أدت الى وفاته في مستشفى الزبير،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.

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