المفوضية الاوروبية تحذر من 3 سلالات جديدة لكورونا تتفشى بسرعة

2021/01/19 | 18:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأنّ الأولوية الآن، هو ليس التنافس على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بين الدول، وإنما هو السباق مع الفيروس.

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