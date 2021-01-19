تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2021/01/19 | 18:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات و100 إصابة بفيروس كورونا و961 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، إنه تم تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة على: أربيل 14، السليمانية 42، دهوك 42، حلبجة حالة واحدة، ومثلها في كرميان.

واضافت،بالمقابل تم تسجيل 961 حالة شفاء جديدة من الفيروس، بواقع: 331 في أربيل، و177 في السليمانية، و377 في دهوك، و34 في كرميان، و42 في رابرين.

أما حالات الوفيات الجديدة جراء الجائحة، فقد تم تسجيل أربع حالات، واحدة في أربيل، و2 في دهوك، وواحدة في كرميان، بحسب البيان.

وبهذا يصبح مجموع المصابين الكلي بالفيروس منذ بدء انتشاره في اقليم كوردستان 105271 حالة إصابة، تعافوا منهم 88709، في حين توفي جراء الجائحة 3445 شخصاً.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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