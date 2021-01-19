إيران تعلن فرض عقوبات على ترامب وبومبيو

2021/01/19 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إضافة كل من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وعدد من المسؤولين إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.

يتبع ...........

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