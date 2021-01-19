متفوقا على جوارديولا وكلوب.. سيميوني يتصدر قائمة الأعلى أجرا في العالم

2021/01/19 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يدخل المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني في مفاوضات جديدة مع فريقه أتلتيكو مدريد، من أجل تجديد عقده والاستمرار لسنوات أخرى مع الروخي بلانكوس.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني لهذا الموسم، برصيد 40 نقطة، بينما يأتي خلفه كل من ريال مدريد وبرشلونة.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية،" تنوي إدارة الفريق تجديد عقد الأرجنتيني، والذي ينتهي في حزيران 2022 المقبل.

العقد الجديد سيمتد إلى عامين إضافيين، لينتهي في صيف 2024، ومن المتوقع أن تكون المفاوضات سهلة نظرًا لقوة العلاقة بين جميع الأطراف.

جدير بالذكر أن سيميوني هو المدير الفني الأعلى أجرًا في العالم، حيث يتقاضى ما هو أكثر من 32 مليون يورو، متفوقًا على الإسباني بيب جوارديولا في مانشستر سيتي والألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول.

ودرب سيميوني الفريق الإسباني على مدار 9 أعوام حقق خلالها العديد من الإنجازات، وهو الآن في طريقه لإكمال 13 موسمًا مع أتلتيكو مدريد.

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