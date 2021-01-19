إيقاف استقطاع راتب الشهيد علي النداوي والتنازل عن الديون التي بذمته

2021/01/19 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مكتب رئيس الوزراء ، عن موافقة وزارة الماليـة على إيقاف استقطاع راتب المقدم الركن الشهيد علي النداوي والتنازل عن الديون التي بذمته، والبالغة أكثر من37 مليون دينار، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 ، وعملا بقانون تخليد شهداء الحرب ضد عصابات داعش الارهابية وتسريع انجاز معاملاتهم والعناية الفائقة بالجرحى ./انتهى5

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