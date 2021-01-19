2021/01/19 | 18:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ في سنة 2018، أطلق علماء بيئة مهمة استكشاف في غربي غينيا، حيث يعيشُ نوع مهدد بالانقراض من الجرذان، لكن المفاجأة كانت أكبر مما توقعه الباحثون.وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فإنه في إحدى الليالي، التقطت إحدى المصائد نوعا جديدا من الجرذان، لم تسبق رؤيته من ذي قبل.ويمتاز هذا الجرذ المكتشف حديثا بفرو برتقالي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غينيا.. “جرذ غريب” يفاجئ العلماء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غينيا.. “جرذ غريب” يفاجئ العلماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).