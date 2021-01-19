2021/01/19 | 18:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن قطع رواتب أكثر من 10 الاف شخص يتقاضون أكثر من راتب واحد بصورة غير مشروعة في إطار قانون الاصلاح.

ووفقا للكتاب المرقم 12 الموقع في 7 من كانون الثاني الجاري من قبل الوزير آوات شيخ جناب، وموجه الى جميع وزارات ودوائر حكومة الاقليم، وفيه جدول باسماء موظفين يتقاضون راتبين أو أكثر، وظهرت وفقا للنظام البايومتري (الالكتروني).

كما جاء في الكتاب التأكيد على ان القائمة تضم 10 الاف و609 اشخاص يتقاضون اكثر من راتب واحد، مبينا ان بين يدي الوزارة 21 الفا و588 ملف تقاضي رواتب غير مشروعة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان: قطع رواتب اكثر من 10 الاف شخص يتسلمون رواتب متعددة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان: قطع رواتب اكثر من 10 الاف شخص يتسلمون رواتب متعددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).