الكعبي يؤكد ضرورة دعم الأجهزة الأمنية وزيادة تخصيصاتها

2021/01/19 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، ضرورة دعم جميع مفاصل الأجهزة الأمنية وزيادة تخصيصاتها خاصة وأن البلاد ماتزال تخوض حرباً ضد الزمر الإرهابية والخلايا التكفيرية النائمة.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكعبي أكد خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المالية النيابية، أن "المعركة الحالية معركة معلوماتية وتكنولوجية تستدعي زيادة التخصيصات المالية للأجهزة الأمنية الاستخبارية على وجه الخصوص من خلال إجراء المناقلات اللازمة".

وأضاف، أن "مختلف تشكيلات الأجهزة الأمنية تقوم بمهام كبيرة واستثنائية لحماية أمن واستقرار البلاد، وأنه يجب وضع الخطوات الجدية لدعمها وتطويرها"، مشيرا إلى "أهمية استثناء هذه الأجهزة في موازنة العام 2021 لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن تعزيز دورها في رسم السياسة الاستراتيجية العامة لأمن البلاد".

يشار إلى أن اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعا جديدا لها بحضور رئيسها وأعضائها كافة، إضافة إلى حضور وكيل جهاز الأمن الوطني فالح العيساوي ومستشارية الأمن القومي وعدد من المديرين العامين في الجهاز والمستشارية لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021".

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