فوز صالات شهربان على صالات نفط البصرة بخمسة اهداف مقابل هدفين

2021/01/19 | 19:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / فاز فريق شهربان لكرة الصالات على فريق نفط البصرة بخمسة اهداف مقابل هدف واحد في مبارات جرت بينهما على قاعة المقدادية المغلقة .وقال لطيف خلف رئيس النادي لمراسل الوكالة الوطنية العراقي للانباء / نينا / اليوم ان فريق شهربان بكرة الصالات حقق فوزا كبيرا على فريق نفط البصرة بخماسية ضمن دوري الصالات العراقي وبهذا يكون الفريق قفز الى المركز الخامس في جدول الترتيب .وخاض صالات شهربان 14 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 4 مباريات اخرى./انتهى

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