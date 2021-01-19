إيران تفرض عقوبات على ترامب ووزراء ومسؤولين آخرين

2021/01/19 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت وزارة الخارجية الإيرانية مساء يوم الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزراء الخارجية والدفاع والخزانة ومسؤولين آخرين إلى لائحة العقوبات الإيرانية.

وتشمل العقوبات الإيرانية كذلك وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، ومديرة وكالة الاستخبارات جينا هاسبل، إضافة إلى جون بولتون وبراين هوك، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران إليوت أبرامز، ومدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية.

وأكدت الخارجية أن فرض عقوبات على كبار المسؤولين الأمريكيين لدورهم في الأنشطة الإرهابية والمناهضة لحقوق الإنسان ضد إيران.

وكانت وكالة “تسنيم” الإيرانية قد قالت إن وزارة الخارجية تعتزم فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ونحو 9 مسؤولين أمريكيين.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده تمكنت من هزيمة ترامب في السياسة الخارجية بدعم من الشعب الإيراني.

وفي كلمة خلال اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، ردا على أسئلة بعض النواب، قال ظريف، “نشكر الله أن اليوم هو آخر يوم في رئاسة دونالد ترامب في أمريكا، تمكنا من هزيمة ترامب في مجال السياسة الخارجية عبر أدوات الحوار وبدعم من الشعب الإيراني”.

واعتبر وزير الخارجية قرار مجلس الشورى الإسلامي الأخير حول الاتفاق النووي بأنه ياتي في سياق تنفيذ بنوده وليس العمل على إلغائه، وصرح “بأن الاتفاق النووي لا تنبعث منه رائحة كريهة ولم يُدفن”.

وأشار ظريف إلى تصريحات المرشد الإيراني الأعلى الذي صرح بأن طهران ليست على عجلة لعودة أمريكا للاتفاق النووي، حيث قال ظريف: “لو نفذت واشنطن التزاماتها ورفعت الحظر فبإمكانها العودة إلى الاتفاق في إطار مجموعة “5+1”.





وبين ظريف أن الولايات المتحدة تخشى الشعب الإيراني، مؤكدا أنهم لم يهزموا أمريكا بالصواريخ بل بثقافة التضحية والشهادة.

من جهته، صرح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بأن أصغر خطأ في حسابات العدو تجاه إيران سيقابل برد شديد.

وشدد على أن أمن المنطقة مترابط وإيران دافعت عن هذا الترابط وحافظت عليه.

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