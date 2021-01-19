2021/01/19 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

نعم، نحن بحاجة إلى مدينة فاضلة، نحن

نستحقها وربما نرضى بقشرتها من دون

لبها..



فقد أنهكنا البحث عنها.

أصبحنا كأسراب قطا لا تلبث إلا قليلاً،

و”لو تُرك القطا لغفا ونام”..



مدينتنا

التي نح

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