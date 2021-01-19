ولاية بطيخ ..

2021/01/19 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أياد السماوي

تناقلت وسائل الإعلام المحلية أنّ

النائب محمد الكربولي نائب رئيس تحالف

القوى العراقية قد التقى هذا اليوم

الثلاثاء 19 / 01 / 2021 السفير الأمريكي

المعتمد في العراق ماثيو تايلور وبحث

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