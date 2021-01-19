مقارنة بين موازنة عام 2019 ومسودة موازنة عام 2021

2021/01/19 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

قبل المقارنة بين الموازنتين يجب توضيح

الظروف التي كانت في عام 2019 ، حيث كانت

الامور شبه مستقره واسعار النفط بدات

شيئا فشيئا يتعافى والامن بدا يستقر ولا

وجود لداعش.

اهم الام

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