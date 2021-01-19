مصادر: توقعات بإرسال بيلوسي لائحة التهم ضد ترامب إلى الشيوخ الأسبوع الجاري

2021/01/19 | 19:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توقعت مصادر محلية، الثلاثاء، بإرسال رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لائحة التهم ضد ترامب إلى "الشيوخ" الأسبوع الجاري.

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