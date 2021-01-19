بالتفاصيل.. تطورات الموجة القطبية في العراق

2021/01/19 | 19:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت الارصاد الجوية، الثلاثاء، عن تطورات الموجة القطبية في العراق.

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