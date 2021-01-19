2021/01/19 | 19:34 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميعهم من عائلة عراقية.. العثور على 7 جثث في الحسكة السورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/19 | 19:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جميعهم من عائلة عراقية.. العثور على 7 جثث في الحسكة السورية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جميعهم من عائلة عراقية.. العثور على 7 جثث في الحسكة السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).