قيادي بائتلافه يتحدث عن حظوظ العبادي بالعودة للسلطة ويؤكد: قريبون من سائرون - عاجل

2021/01/19 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحدد عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الثلاثاء (19 كانون الثاني 2021)، طبيعة العلاقة بين ائتلافه وتحالف سائرون، في الفترة الحالية والمقبلة، فيما أكد أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قادر على إدارة العراق وإخراجه من أزمته الحالية. وقال الرديني في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "العبادي لا شك انه يمتلك رؤية سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية، وطريقته في التعامل مع الكتل السياسية والمجتمع الدولي، تمكنه من إدارة البلاد في المرحلة الحالية والمقبلة وإخراج العراق من ازمته الحالية". وأضاف أن "عودة العبادي للسلطة أمر يتوقف على الجمهور من خلال العملية الانتخابية ، وهناك كتل سياسية تدعم هذه التوجه من أجل مصلحة العراق لا مصلحة العبادي"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء الأسبق عندما تسلم منصبه كان العراق يمر بظروف أصعب من الظرف الحالي واستطاع في 4 سنوات أن يوظف الامكانيات الداخلية والخارجية لإنقاذ العراق وجعله ذات وزن وثقل اقليمي ودولي كبير". وبين أن "العلاقة بين ائتلاف نصر وتحالف سائرون جيدة وهناك تواصل مستمر بين الجانبين، بالتالي الحديث عن وجود علاقة متوترة بين الطرفين غير دقيق"، مؤكدًا أن "سائرون كان دائما يتوافق مع رؤية العبادي في 2014 وكانوا من الداعمين بشكل كبير لتوليه رئاسة مجلس الوزراء في عام 2018، لكن التوازنات السياسية تغيرت فذهب التيار باتجاه دعم رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي". وأوضح أن "ائتلاف النصر قد يختلف في توجهاته مع باقي الكتل، لكنه قريب مع أية كتلة تريد أن تنهج منهج إصلاح الدولة"، مشيرا إلى أن "تحالف سائرون ينادي بالإصلاح بالتالي نعتقد سنكون قريبين منهم في المرحلة المقبلة، ومع أي جهة ترغب بإصلاح الدولة".

وفي وقت سابق، نفى عقيل الرديني، عضو تحالف "النصر" الذي يرأسه حيدر العبادي، اليوم الأحد (27 كانون الأول 2020)، الانباء التي تحدثت عن التخطيط للدخول بتحالف انتخابي واحد بين النصر وسائرون، وذلك بعد لقاء جمع العبادي بالمتحدث باسم زعيم التيار الصدري، صلاح العبيدي.وقال الرديني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لقاء العبادي بالشيخ صلاح العبيدي يأتي ضمن اللقاءات المستمرة بين العبادي ومعظم الكتل السياسية وممثليها".وأضاف، أن "اللقاء ركز على إجراء الانتخابات والأوضاع الداخلية إضافة إلى هيبة الدولة وهو ما يجب الرجوع اليه".ولفت إلى أن "تصريحات العبيدي في الآونة الأخيرة لم تكن ملائمة ووضع جزء من اللوم عليه وبالتالي فان النصر رد على هذه التصريحات ببيان تلقته وسائل الاعلام".وأشار إلى أن "العبيدي ناقض نفسه في تصريحاته الأخيرة فتصريحاته في السابق كانت تذكر صعوبة فترة العبادي.

في الاثناء، أكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الأحد، (27 كانون الأول، 2020)، عزم التيار خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في قائمة منفردة بعيدًا عن التحالفات السياسية وذلك تعليقاً على الانباء التي تحدثت عن احتمالية عقد تحالف انتخابي بين التيار وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي عقب لقائه امس المتحدث باسم زعيم التيار صلاح العبيدي.وقال الزاملي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "لقاء صلاح العبيدي نائب رئيس لجنة العلاقات الداخلية والخارجية والمتحدث باسم السيد مقتدى الصدر، برئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، يأتي ضمن سلسلة يجريها العبيدي لبحث قضايا تتعلق بالمستوى التشريعي والتنفيذي".وأضاف أن "الجانبين ناقشا ترتيب العلاقات والاستمرار في التواصل بينهما من أجل خدمة العراق"، مشيرا إلى أن "أي تفاهم بين الطرفين بشأن دخول الانتخابات المقبلة تحت تحالف سياسي واحد يجمع سائرون بالنصر، سابق لأوانه، ولم يتم التطرق له اثناء اللقاء".واشار الزاملي إلى أن "التيار الصدري عازم على دخول الانتخابات البرلمانية في قائمة منفردة بعيدا عن التكنل الاخرى، اما تحالفته فستكون بعد إعلان نتائج الانتخابات".

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