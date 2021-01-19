التجارة توافق على زيادة رأسمال مصرف اسلامي الى 150 مليار دينار

2021/01/19 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وافقت وزارة التجارة، على رفع رأسمال مصرف / امين العراق الاسلامي/ للاستثمار إلى 150 مليار دينار.وقالت وزارة التجارة في كتاب مرسل إلى المصرف ، "قدم مصرف امين العراق الإسلامي قرار الهيئة العامة بزيادة رأسماله من 100 الى 150 مليار دينار"، مشيرة إلى أن الـ50 مليار دينار ستطرح للاكتتاب خلال الفترة المقبلة".وأضافت أن مسجل الشركات في وزارة التجارة وافق على قرار الهيئة العامة لمصرف امين العراق الإسلامي برفع رأسماله./انتهى8

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