الصحة العراقية تصدر بيانا تحذيريا جديدا بشأن كورونا

2021/01/19 | 19:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، مما وصفته بـ"مخاطر كبيرة"، مؤكدة أن وباء كورونا لم ينحسر بعد في البلاد....

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