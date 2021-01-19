السعدي : الرقابة تؤمّن للناخب العراقي حرية الإختيار بعيداً عن التدخّلات

2021/01/19 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة المحامين تقترح على البعثة الأممية تأسيس مرصد للمخالفات السعدي : الرقابة تؤمّن للناخب حرية الإختيار بعيداً عن التدخّلات والتزوير بغداد – الزمان اقترح نقيب المحامين العراقيين ، ضياء السعدي على الامم المتحدة وبعثتها في بغداد ، تأسيس مركز رقابة لرصد المخالفات الانتخابية وتأمين حرية الاختيار للناخب بعيدا عن التدخلات وعمليات التزوير […]

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