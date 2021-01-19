القضاء يصدر توضيحا بالحكم الصادر على رئيس هيئة التقاعد السابق

2021/01/19 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، توضيحا بالحكم الصادر على رئيس هيئة التقاعد السابق.

وقال المجلس في بيان صحفي، ان “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اصدرت اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات بحق رئيس هيئة التقاعد السابق احمد عبد الجليل الساعدي عن اخذه مبالغ رشوة فيما يخص عقد التأمين الصحي الخاص بالمتقاعدين”.

واضاف البيان، ان “المحكمة قررت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة استنادا للقرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣”.

وكانت لجنة الأمر الديواني (29) قد قررت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للساعدي، وشقيقه وزوجتيهما وأولادهم.

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