2021/01/19 | 19:43 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل النيابية: البرلمان يسعى الى خفض العجز لـ40 ترليون دينار

اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الثلاثاء، ان مجلس النواب يسعى الى خفض نسبة العجز المتوقع في موازنة 2021 الى 40 ترليون دينار.

وقال عضو اللجنة فاضل جابر ان “مجلس النواب يسعى الى خفض نسبة العجز المتوقع في موازنة 2021 الى 40 ترليون دينار عن النسبة الموجودة ضمن مشروع القانون والتي تعد نسبة مبالغ فيها”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيواصل جلساته المتعلقة بمناقشة الموازنة”.

واضاف ان “لجنة العمل تسعى لتضمين موظفي العقود والمحاضرين والمشولين بقرار 315 ضمن الموازنة”، مبينا ان “تضمين تلك الفقرة امر ضروري في تحقيق العدالة”.

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