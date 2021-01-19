الفتح يحذر من تحول الانتخابات المبكرة الى (متأخرة)

2021/01/19 | 19:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، من تحول الانتخابات المبكرة الى “متأخرة”، فيما اشار الى ان موعد الانتخابات الجديد يحتاج الى خطوة من البرلمان.وقال الفتلاوي، إن “الموعد الاخير الذي صدر من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يجب ان يكون نهائيا”، مشددا على “عدم تمديده الى وقت آخر وتخرج من صفتها انتخابات مبكرة وتعتبر متأخرة “.واضاف ان “المفوضية يجب ان تكثف استعداداتها لتكون انتخابات نزيهة”، مشيرا الى ان “هذا الموعد يجب التصويت عليه في مجلس النواب”.وتابع الفتلاوي ان “معظم الكتل السياسية ترى ان المفوضية ليست بكامل استعدادها، وانها تعول على الانتخابات في المخرج لحل المشاكل”.وصوت مجلس الوزراء، […]

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