مديرية الجوازات: إنجاز أكثر من 976 ألف جواز خلال العام 2020

2021/01/19 | 19:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

كشف مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية للواء أحمد عبد الستار عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز 976 ألفاً و440 جوازاً تقريبا خلال عام 2020.

وقال اللواء أحمد عبد الستار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم افتتاح 8 مكاتب منها مكتب القاسم في الحلة ومكتب الصويرة في الكوت ومكتب المشخاب ومكتب جمجمال في السليمانية ومكتبان في أربيل وزاخو"، مبينا أنه "تم افتتاح مكتب جديد للجوازات في الفلوجة".

وأضاف، أن "هناك حقيبة متنقلة بالنسبة للأشخاص المرضى والجرحى الذين يتعذر حضورهم إلى مديرية الجوازات لإكمال جوازاتهم"، موضحا أنه "تم تشكيل فريق من المنظومة المتنقلة للجالية العراقية في دولة البحرين لتسهيل إنجاز جوازاتهم من يوم الجمعة ولمدة 10 أيام، لافتا إلى أن "الفريق سيتوجه الجمعة القادمة إلى مسقط عمان، بالإضافة إلى دولة قطر خلال الفترة القادمة".

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