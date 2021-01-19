الكويت تعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

2021/01/19 | 19:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف أول إصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا في البلاد.

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