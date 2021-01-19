2021/01/19 | 19:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موجز اخبار القوات الامنية ليوم 19 كانون الثاني الصادرة عن خلية الاعلام الامني

===================

نفذت قيــــــــــــــادة عـــمليات نينــــــوى من خلال قوة من الفرقة 14 واجب بحث وتفيش في قرية طوينة الكوخان بمحافظة نينوى، تم العثور على (12) عبوة ناسفة محلية الصنع على شكل اسطوانة والعثور على (31) مسطرة تفجير وقنبرة هاون 120 ملم.

وشرعت قوة من الفرقة 20 ضمن قيـــــــادة عـمليات غــرب نينـــوى بتنفيذ واجب بحث وتفتيش في جنوب جبل المنايف بمحافظة نينوى ، حيث تم العثور على (3) عبوات ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي وحاوية مواد غذائية كبيرة فارغة وتم العثور على نفق لعصابات داعش تم ردم النفق .

والى قيادة عمليات ديالى

حيث نفذت فرقة المشاة الخامسة واجب تفتيش قرى ومناطق بساتين قرية بابلان بمحافظة ديالى ، اسفر عن العثور على عبوة ناسفة عبارة عن جلكان سعة 5 لتر مملوء بمادة C4 و تم تفجيرها تحت السيطرة من قبل مفرزة معالجة.

وفي قيادة عمليات البصرة

نفذت عملية (الوعد الصادق المرحلة الاولى ( الصفحة السادسة ) من خلال قوة امنية مشتركة حيث تم مداهمة وتفتيش مناطق ( المدينة – القرنة – الدير – الماجدية – الكرمة ) المحور الجنوبي (الفاو – صفوان – مخفر جبل سنام – مخفر خرانج – مخفر جريشان ) ، وتم القاء القبض على 16 مطلوباً وفق مواد جنائية مختلفة ، العثور على بندقية كلاشنكوف نصف اخمص / AK عدد /160

اما المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/كركوك فقد شرعت فرقة المشاة الثامنة بعملية تفتيش وتطهير (قرية كنيوويري وقرية دورم وقرية صابونجي) بمحافظة كركوك لتجفيف مصادر الارهاب ، حيث تم العثور على المواد التالية من مخلفات داعش (15 عبوة قمعية محلية الصنع - و5 اللغام ضد الأشخاص محلي الصنع ) تم تفجير المواد موقعيا من قبل مفرزة المعالجة.

=================

١٩ كانون الثاني ٢٠٢١

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخلية توجز فعاليات القوات الأمنية في 4 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخلية توجز فعاليات القوات الأمنية في 4 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).