المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان تدين تركيا بسبب سجن صحفيين

2021/01/19 | 19:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا في قضيتين، الثلاثاء، لاحتجازها المؤقت بشكل غير قانوني لصحفيين اثنين، وأمرت تركيا بدفع غرامات للشخصين الذين تلقيا أحكاما بالسجن.

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