2021/01/19 | 19:59 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: اعلن النائب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، تأسيس تيار الفراتين الوطني.

وقال السوداني في مؤتمر تأسيس التيار، ان”الفراتين عقد مؤتمره التأسيسي العام وانتخب أعضاء الامانة العامة والأمين العام ونائبه”.

واضاف، ان”تيار الفراتين حركة سياسية عراقية صميمية ولد من اجل تصحيح مسار عمل الدولة والوقوف بوجه الفساد والمفسدين”، مبينا ان”الشباب يمثلون العمود الفقري للفراتين وهم رأس الحربة في التصحيح المقبل”.

واشار الى، ان”اعضاء الفراتين يمثلون جميع ألوان الطيف العراقي من زاخو الى الفاو ومن بغداد انطلقنا ومحطاتنا في جميع المحافظات، من الآن سيكون شعارنا حان وقت العمل”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



السوداني يعلن تأسيس تيار الفراتين 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميا.. السوداني يعلن تأسيس تيار الفراتين) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميا.. السوداني يعلن تأسيس تيار الفراتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).