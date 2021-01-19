2021/01/19 | 20:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على جثث 7 عراقيين من عائلة واحدة في سوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/19 | 20:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العثور على جثث 7 عراقيين من عائلة واحدة في سوريا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العثور على جثث 7 عراقيين من عائلة واحدة في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).