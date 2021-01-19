الانضباط تصدر جملة من العقوبات

2021/01/19 | 20:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الثلاثاء، الموافق 19/1/2021، اجتماعا لمناقشة تقارير مشرفي المباريات للنظر في الإساءات والتجاوزات التي حصلت في المباريات، إضافة الى مناقشة اعتراضات الأندية.

وتقررَ، خلال الاجتماع، اعتبار فريق التجارة خاسرا بنتيجة ( 0-3 ) امام فريق شباب العدل، وذلك لإشراكه لاعبا غير مسجل في كشوفاته، استنادا الى المادة الثامنة / اولا مسابقات، إضافة الى حرمان اللاعب (مروان حسين) لأربع مباريات استنادا الى المادة الثامنة / اولا مسابقات، على ان يعاد رسم الاعتراض الى فريق شباب العدل بعد مرور سبعة ايام.

وتقرر اعتبار فريق البياع خاسرا بنتيجة ( 0-3 ) امام فريق النصر والسلام لثبوت إشراك لاعب آخر بدلا عن اللاعب حيدر نزيل الذي يحمل الرقم ( 15 ) بعد تدقيق مستمسكاته والصور المرفقة من المعترض، والقرار قابل للاستئناف، على ان يعاد مبلغ الاعتراض لفريق النصر والسلام بعد مرور سبعة ايام.

وتقرر اعتبار فريق بسماية خاسرا بنتيجة ( 0-3 ) امام فريق حيفا لإشراكه لاعبا موقوفا بالبطاقات الملونة مع فرض غرامة مالية قدرها مليونا دينار عراقي استنادا لأحكام المادة الثالثة / 32 مسابقات، وحرمان اللاعب (محمد حسين) الذي يحمل الرقم ( 4 ) من اللعب لأربع مباريات استنادا لأحكام المادة ( الثامنة / اولا ب ) مسابقات، على ان يعود مبلغ الاعتراض الى فريق حيفا بعد مرور سبعة ايام.

وبالنظر لما ورد في تقرير مشرف مباراة (الميثاق وحماية المنشآت)، تقرر معاقبة اللاعبين (حسن علي شريف وبهاء فرج) والمدرب المساعد (حيدر عزيز عبد الزهرة) من نادي الميثاق بالحرمان لمباراتين، وذلك استنادا الى المادة ( 51 /1 انضباط )، قرارا غير قابل للاستئناف استنادا الى المادة 128 انضباط .

وتقرر معاقبة لاعب فريق الشرطة لكرة الصالات (رضا خضير ) الذي يحمل الرقم ( 11 ) بالحرمان من اللعب لثلاث مباريات متتالية استنادا لأحكام المادة ( 47 ثانيا ) من لائحة الصالات، والقرار غير قابل للاستئناف استنادا الى احكام المادة 128 انضباط.

وبناءً على التظلم الذي تقدم به مدرب الاسكان، ولكونه دفع مبلغ الغرامة وقضى نصف العقوبة، تقرر إيقاف ما تبقى من العقوبة استنادا الى احكام المادة 124 انضباط، على ان يتم وضعه تحت المراقبة لمعرفة تحسن سلوكه من عدمه، وفي حال تكرار المخالفة يلغى قرار إيقاف العقوبة مع فرض عقوبات إضافية.

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