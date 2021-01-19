المالية النيابية تناقش احتياجات مجلس الخدمة الاتحادي في موازنة ٢٠٢١

2021/01/19 | 20:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضافت اللجنة المالية برئاسة النائب د.



هيثم الجبوري وحضور اعضاءها وعدد من اعضاء اللجان النيابية الاخرى ، يوم الثلاثاء ١٩/١/٢٠٢١ ، رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي والكادر المتقدم في المجلس ، لمناقشة احتياجاته في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .

وأكدت اللجنة المالية على ضرورة تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وأخذ دوره في إدارة ملف التوظيف في الدولة الذي يعد ملفاً ضاغطاً ضمان أُسس العدالة فيه ، فضلاً عن تنظيم حركة الملاك وضمان حقوق الموظفين .

التميمي استعرض من جانبه ابرز المشاكل التي تواجه المجلس مثل قلة الكادر الوظيفي ومقر خاص يتلائم وحجم المسؤليات المناطة به وفق القانون ، كما بين خطط المجلس ومشاريعه للعام الحالي .

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