اعتقال شخص بحوزته 19 قطعة اثرية معدة للتهريب

2021/01/19 | 20:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على شخص بحوزته 19 قطعة اثرية معدة للتهريب.

وذكرت القيادة في بيان، ان "دوريات نجدة الغزالية وبالتعاون مع الاجهزة الأمنية الاخرى تمكنت من القبض على شخص وبحوزته اثار معدة للتهريب عدد ١٩ قطعة".

واضافت، انه "تم ملاحظة شخص يستقل عجلة نوع BMW بوضع يجلب الشك ولدى استيقافه وتفتيش العجلة عثر بداخلها على المواد المذكور أعلاه".

PUKmedia اعلام قيادة شرطة بغداد

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