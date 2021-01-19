2021/01/19 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت قوات فرقة الرد السريع القبض على ٤ متهمين بنزاع عشائري في البصرة .وذكر بيان للقيادة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا / نسخة منه :" ان قوة من اللواء الاول في فرقة الرد السريع القت القبض على اربعة متهمين بسبب اندلاع نزاع عشائري في منطقة الشافي في محافظه البصرة ".واضاف انه :" ضبطت بحوزتهم ثلاثة اسلحة نارية نوع كلاشنكوف و RBK ، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية "./ انتهى9

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